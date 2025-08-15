羅臼岳の山中で遺体発見＝クマに襲われ不明の男性と確認―北海道

Newsfrom Japan

登山中の男性がクマに襲われ行方不明になっていた北海道斜里町の羅臼岳（標高１６６１メートル）で１５日午後、捜索中のハンターらが遺体を発見した。道警は所持品などから、東京都墨田区の会社員曽田圭亮さん（２６）と身元を断定した。

曽田さんは１４日、友人と訪れていた羅臼岳を下山途中、クマに襲われ、やぶの中に引きずられて行方不明となっていた。

１５日午後１時すぎ、男性が襲われた登山道から南西に約２００メートル離れた地点で、捜索中のハンターが親子のクマ計３頭と遭遇、駆除した際に遺体を見つけた。周囲のやぶには血痕や引きずったような跡があり、衣類や財布なども見つかった。

道立総合研究機構が駆除されたクマのＤＮＡ型を鑑定し、曽田さんを襲った個体と同一かどうか調べるという。

羅臼岳では、１２日にも登山者がヒグマに付きまとわれる事例が発生。斜里町は７月以降、人間を恐れないヒグマがたびたび目撃されているとして、注意を呼び掛けていた。

北海道・知床半島の羅臼岳（資料）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]