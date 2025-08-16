沖縄北部観光の起爆剤に＝「ジャングリア」に高まる期待

Newsfrom Japan

沖縄の豊かな自然を体感できるテーマパーク「ＪＵＮＧＬＩＡ ＯＫＩＮＡＷＡ（ジャングリア沖縄）」（今帰仁村、名護市）が７月２５日に開業した。夏休みの親子連れらでにぎわい、北部観光・経済の起爆剤として期待が高まる。経営が苦しいテーマパークも多い中、成功事例となるか―。

「鉄とコンクリートのテーマパークとは全く違う」。企画したマーケティング会社「刀（かたな）」（大阪市）の森岡毅代表は自信を見せる。

「やんばる地域」の大自然を生かした数々のアトラクションが売り。特に「素通り」が課題になってきた北部観光の目玉として地元の期待は大きく、宮本勝浩関西大名誉教授らの試算によると、開業後１５年間の経済波及効果は約６兆８０８０億円、約８８万人の雇用創出が見込まれる。

観光バスなどによる交通渋滞も懸念されるが、無料シャトルバスの運行に加え、沖縄県も道路拡張などで対応する構え。玉城デニー知事は「沖縄観光の魅力とブランド力が向上し、多くの観光客の来訪に期待する」と強調する。

ただ、テーマパーク運営は東京ディズニーリゾート（千葉県浦安市）など一部を除くと厳しいのが実情。近年は福岡県のスペースワールドや東京都のとしまえんが閉鎖しており、山口有次桜美林大教授は「レジャーの多様化、高質化で、二極化が進んでいる」と話す。

一方、「設備に再投資し続け、消費者のニーズをつかみ続けられるパークが堅調な運営をしている」と分析、ジャングリアについては「日本で唯一といった特徴が出せるかが生命線」とみる。

森岡氏は「地域の皆さまと力を合わせ観光目的地として育てたい」とし、今後インバウンド（訪日客）へのアピールも強めたい考え。自然体験というコンセプトで仮想現実やゲームに慣れた消費者のニーズにいかにつかむか、挑戦は続く。

開業したテーマパーク「ＪＵＮＧＬＩＡ ＯＫＩＮＡＷＡ（ジャングリア沖縄）」＝７月２５日、沖縄県今帰仁村

開業したテーマパーク「ＪＵＮＧＬＩＡ ＯＫＩＮＡＷＡ（ジャングリア沖縄）」を訪れた人たち＝７月２５日、沖縄県今帰仁村

ジャングリア沖縄の開業前夜セレモニーであいさつするマーケティング会社「刀（かたな）」の森岡毅代表（左）＝７月２４日、沖縄県今帰仁村

