被爆体験「国境と世代超えて」＝広島の小倉さん、豪で核廃絶訴え

【シドニー時事】１９４５年８月に広島に投下された原爆で被爆した小倉桂子さん（８８）が１６日、オーストラリア最大都市シドニーで講演し、核廃絶への願いを訴えた。小倉さんは「被爆体験を持つ人はやがていなくなる。国境を越え、世代を超え、より遠くまで伝えたい。若い皆さんにバトンを渡したい」と語った。

８歳の時に被爆した小倉さんは、英語で被爆の実相を語る活動を約５０カ国で行っており、２０２３年のＧ７広島サミット（先進７カ国首脳会議）の際には参加首脳と対話した。講演では、原爆で街が一瞬にして破壊され、放射性物質を含んだ「黒い雨」に遭った体験を、写真や絵を見せながら証言。「助けて」「水をくれ」と叫びながら目の前で多数の市民が亡くなった惨状を説明した。

小倉さんは「核兵器は世界になお約１万２０００発もある。決して使用されてはならず、私の生きているうちに禁止を実現してほしい」と主張した。また、日本国内で一部政治家が核武装論に言及していることに関し、記者団に「ひたひたと恐怖を感じている」と懸念を示した。

講演を聞いた中学３年生のコール・ベールさんは「力強い証言だった。核兵器は要らないという思いを強くした」と語った。ニューサウスウェールズ州教育庁のマーティン・グラハムさんは「単に歴史を学ぶだけでなく、先の世代へしっかりと伝えたい」と表情を引き締めた。

１６日、オーストラリア・シドニーで講演する被爆者の小倉桂子さん

講演会場でオーストラリアの生徒らと言葉を交わす小倉桂子さん（左）＝１６日、シドニー

