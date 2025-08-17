「理系」の魅力、知る夏に＝女子中高生にオフィスツアー―大手企業や官公庁

Newsfrom Japan

東京都やその近郊に拠点を構える６１の大手企業や団体、官公庁がこの夏、都内の女子中高生を対象としたオフィスツアーを続々と開催している。女性の理系進学を後押しし、国際的に見劣りする日本の理系女性比率を向上させるのが狙いだ。最新技術の紹介や研究職の女性社員との交流を通じ、科学や工学の魅力を伝えている。

富士通は７月、川崎市内の技術展示施設に、公募で集まった女子中高生約３０人を招待。生徒らは歴代の製品や量子コンピューター、３Ｄセンサーと人工知能（ＡＩ）で体操の採点を支援する装置などを見学した。その後は研究・開発担当の女性社員と懇談。話題は仕事内容から理系に進んだ理由、普段の生活にまで広がり、「理系か文系か迷っている」という生徒は真剣に耳を傾けていた。

米半導体大手エヌビディアは都内のオフィスで、ＡＩを活用したゲームや画像処理半導体（ＧＰＵ）を女子中高生に紹介。ＧＰＵを搭載した装置を持ち上げた生徒からは、「重い」と声が上がった。参加した女性社員には、入社のきっかけや進路の選び方、仕事のやりがいなどを質問。大崎真孝日本代表は、「皆さんが活躍できる場がもっと増えていかなければならない」と語り掛けた。

オフィスツアーは東京都が旗振り役となり実現した。夏休み中に、このほかにＮＥＣや三菱電機、日本マイクロソフトなども開催予定だ。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の２０２３年のリポートによると、日本は、科学、技術、工学、数学の頭文字を取った「ＳＴＥＭ」と呼ばれる分野の大卒女性比率が１７．５％と、ＯＥＣＤ加盟３８カ国中最下位に沈む。背景には、「性別に関する社会的・文化的な固定観念や、教育段階からのジェンダーギャップがある」（富士通の担当者）とされ、その解消が課題だ。

富士通の社員（中央）と懇談する女子中高生＝７月２８日、川崎市

米エヌビディアの画像処理半導体（ＧＰＵ）搭載装置を手にする女子生徒＝７月３１日、東京都港区

