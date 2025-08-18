ビル火災で消防隊員２人死亡＝取り残されたか、他５人搬送―大阪・道頓堀

Newsfrom Japan

１８日午前１０時前、大阪市中央区宗右衛門町の雑居ビルから出火し、７階建てと５階建てのビル計約１００平方メートルが燃えた。大阪府警や市消防局によると、この火事で消防隊員の男性２人が死亡。２０代女性と消防隊員４人が煙を吸うなどして搬送されたが、いずれも意識はある。

市消防局によると、亡くなった２人は浪速消防署の消防司令森貴志さん（５５）と消防士長友光成さん（２２）。いずれも建物の６階部分で発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。消火活動中に取り残されたとみられる。

火災では午前９時５０分ごろ、「別店舗の１階から火が出ている」と近隣店舗の女性から１１９番があった。消防車など計６５台が出動し、約３時間後にほぼ消し止められた。

現場は大阪・ミナミの繁華街で、多くの観光客や若者らが行き交う戎橋の近く。周辺には多数の消防車や救急車が駆け付け、煙が立ち上るビルに向かって放水する様子を、通行人らが見守っていた。

火災のあった道頓堀のビル（中央）＝１８日午前、大阪市中央区

