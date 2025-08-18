東京株、最高値４万３７１４円＝米利下げ・業績改善に期待

Newsfrom Japan

週明け１８日の東京株式市場は、米国の早期利下げ観測などを背景に買いが優勢となり、日経平均株価は前週末比３３６円００銭高の４万３７１４円３１銭と、史上最高値を更新した。国内企業の業績改善期待にも支えられ、一時は４５６円８１銭高の４万３８３５円１２銭と、取引時間中の最高値も記録した。

プライム銘柄の約７割が値上がりし、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１３．２８ポイント高の３１２０．９６と、前週末に続いて最高値を更新した。市場関係者は「企業業績の改善期待が広がっている」（大手証券）と指摘。このところの上昇相場の中で「買い遅れた投資家の資金が流入した」（中堅証券）との声も聞かれた。

ただ、日経平均は約２週間で３５００円近く上昇。「短期的には過熱状態だ」（ネット証券）と、高値警戒感が一段と強まっている。

史上最高値を更新した日経平均株価の終値を示すモニター＝１８日午後、東京都中央区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]