福山雅治さん、フジ「不適切」会合参加＝週刊誌記事で「深く反省」

フジテレビに関わる一連の問題を検証した第三者委員会が「不適切」と認定した懇親会に、歌手で俳優の福山雅治さん（５６）が参加していたことが１８日分かった。同日発売の週刊誌「女性セブン」が報じ、福山さんと所属事務所も公式サイトなどで出席の事実を認めた。福山さんはこの記事の中で「深く反省しております」と言及した。

第三者委が３月に公表した報告書によると、懇親会はフジ元専務の大多亮氏が主催した。２００５年ごろから年１～２回開かれ、福山さんの他、女性の社員やアナウンサーが参加。性的な内容を含む話題が多く話され、不快な思いをしたと述べる参加者がいたという。

福山さんは女性セブンの取材に「懇親会ではホスト側になったつもりで、場を盛り上げたいという思いでした。盛り上げ方が間違っていました」と話した。所属事務所は公式サイトで「一連のフジテレビ問題で取りざたされているような（ハラスメント的な）問題はなかった」と説明している。

福山雅治さん＝２０１７年９月、イタリア・ベネチア（ＥＰＡ時事）

