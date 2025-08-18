「非自民・非共産」の持論返上＝政策実現へ連立入りも―維新・前原氏

Newsfrom Japan

日本維新の会の前原誠司前共同代表は１８日、自身がかねて主張してきた「非自民・非共産」の枠組みでの政権交代に関し、「多党化していくと、なかなか二大政党制は難しい」と述べ、こだわらない考えを示した。京都市内で記者団の質問に答えた。

二大政党制を目指す上で、「非自民・非共産」の立ち位置を重視してきた前原氏だが、「多くの国民も二大政党制を望んでいないし、無理だと感じている」と吐露。年来の持論を「見直していかなくてはいけない」と述べた。

維新内には、本拠地とする大阪の地方議員から自民党との連立政権入りを求める声がある。前原氏は与党との関係について「野党の立場でも予算に賛成することで政策実現するパターンもある。あるいは閣外協力や連立入りもあるだろう」と指摘。「形ではなく、政策実現にこだわることがベースにあるべきだ」と強調した。

日本維新の会の前原誠司前共同代表＝５日、国会内

