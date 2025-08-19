パチンコ店の２３歳従業員逮捕＝強盗被害者装い窃盗容疑―福島県警

Newsfrom Japan

福島県会津若松市のパチンコ店の金庫から現金約２８００万円が奪われた事件で、県警は１９日、実行役に脅された被害者を装って店の金を盗んだとして、建造物侵入と窃盗の疑いで、同店従業員、真鍋一皐容疑者（２３）＝同県会津美里町文殊西＝を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。

県警は１３日までに、強盗容疑で実行役とされる専門学校生の少年（１９）と、運転手役とみられるアルバイト村山廉容疑者（２１）を逮捕している。２人の供述などから真鍋容疑者の関与の疑いが判明した。

逮捕容疑は１２日午前１時５０分ごろ、少年らと共謀し、店に侵入して金庫にあった現金約２８００万円を盗んだ疑い。

県警によると、真鍋容疑者は同日未明、閉店後に別の従業員と２人で店を出た。従業員と別れた後に少年と接触し、少年に拳銃のようなものを突き付けられて脅されたように装って２人で店内に戻り、金庫を開けたという。

福島県警本部＝福島市

