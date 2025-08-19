日本人が逮捕の兄弟に依頼？＝被害者らと金銭トラブルか―邦人路上強盗殺人・フィリピン

Newsfrom Japan

【マニラ時事】フィリピンの警察当局は１９日、記者会見し、首都マニラで日本人男性２人が射殺された事件の首謀者は日本在住の日本人である可能性が高いと明らかにした。被害者らとの間に金銭トラブルを抱え、逮捕された比人の男に殺害を依頼したという。報酬は９００万ペソ（約２３００万円）で、頭金として１万ペソ（約２万６０００円）が支払われていた。

警察当局などによると、逮捕されたのはいずれも比人で実行役のアルバート・マナバット容疑者（５０）とツアーガイドのアベル・マナバット容疑者（６２）。２人は兄弟という。

首謀者とみられる日本人は頻繁にフィリピンを訪れており、その際、アベル容疑者が運転手を務めていたことから、日本人２人の殺害を依頼したとされる。

また、被害者はサトリ・ヒデアキさん（５３）＝福岡県出身＝とナカヤマ・アキノブさん（４１）＝静岡県出身＝と確認された。サトリさんらは１５日夜、ホテルの近くでタクシーから降りた直後に射殺された。２人はカジノ目的などでたびたびフィリピンを訪問していたといい、今回は事件の前日１４日に入国していた。サトリさんはシステムエンジニアだという。

警察当局は１９日、アルバート容疑者らを送検。共犯者の比人男１人の行方を追っている。検察当局は同日、殺人などの疑いで尋問を行った。

邦人射殺事件で逮捕された容疑者の男ら＝１９日、マニラ

