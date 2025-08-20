訪日客、７月として過去最多に＝３４３万人、学校休暇で増加―日本政府観光局

Newsfrom Japan

日本政府観光局が２０日発表した７月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比４．４％増の３４３万７０００人となった。同月として過去最多だった２０２４年の３２９万２６０２人を大きく上回った。

学校の休暇に合わせた来日が増え、中国や台湾、米国、フランスを中心とした訪日客が全体を押し上げた。一方、日本で地震が発生するとの情報がＳＮＳで拡散された香港や韓国からの旅行客は２ケタ減となった。

国・地域別で最も多かったのは中国で、２５．５％増の９７万４５００人。次いで韓国が１０．４％減の６７万８６００人、台湾が５．７％増の６０万４２００人、米国が１０．３％増の２７万７１００人と続いた。

このうち台湾は、航空便の新規就航や増便の効果もあり、訪日客数が単月としての過去最多を更新した。また、米国やフランス、インドネシアなどは７月として過去最多だった。一方で、香港は台風による航空便の欠航も影響し、３６．９％の大幅減だった。

成田空港に到着した外国人観光客＝６月１７日、千葉県成田市

