石破首相「マラソン会談」スタート＝３日間で３５人、連携強化図る―ＴＩＣＡＤ

石破茂首相は２０日、第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）のため来日したアフリカ各国首脳らと恒例の「マラソン会談」をスタートさせた。３日間で３５人との意見交換を予定しており、初日はケニアのルト大統領ら１５人と会談し、「自由で開かれたインド太平洋」実現に向けた連携強化などを確認した。

２０日に会談したのはルト氏に加え、会議で共に共同議長を務めるアンゴラのロウレンソ大統領、国連のグテレス事務総長、アフリカ連合（ＡＵ）のユスフ委員長ら。首相はルト氏に対し、インドからアフリカまでを一つの経済圏と捉える新たな「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」構想に触れ、「ケニアと協力していきたい」と伝達。ルト氏は日本企業の投資促進へ緊密に連携したいと応じた。

ロウレンソ氏と会談した首相は、会議の成功や日本とアフリカの関係強化に向けて「協力をお願いしたい」と要請。ロウレンソ氏は「日本との関係はアフリカの発展に大きく貢献する」と語った。

会談前に、ケニアのルト大統領（右）と握手する石破茂首相＝２０日午前、横浜市西区（代表撮影）

会談前に、アンゴラのロウレンソ大統領（右）と握手する石破茂首相＝２０日午後、横浜市西区（代表撮影）

アフリカ連合（ＡＵ）のユスフ委員長（右から２人目）と会談する石破茂首相（左端）＝２０日午前、横浜市西区（代表撮影）

