死亡の陸自２隊員、落雷で感電＝訓練中、事故調設置―大分

大分県の日出生台演習場で訓練中だった陸上自衛隊員２人が死亡した事故で、陸自玖珠駐屯地は２０日、司法解剖の結果、落雷による感電死だったと発表した。大分地方気象台によると、事故のあった１７日、県内全域では早朝から夜まで雷注意報が発令されていた。陸自は１８日、事故調査委員会を設置し、安全管理に不備がなかったかなど詳しい状況を調べる。

同駐屯地によると、死亡したのはいずれも西部方面戦車隊所属の３等陸曹で、谷津剣斗さん（２５）と久保田愛悠さん（２１）。２人の死亡推定時刻は１７日午後３時ごろだった。

部隊は同１時ごろから敵に見つからないように近づく「潜入訓練」を行っており、２人は「敵役」として銃や弾薬などの武器を持たずにペアで行動していた。

無線に応答がなかったため捜索したところ、１８日午前０時すぎに演習場内で心肺停止の状態で倒れている２人を発見。まもなく死亡が確認されたという。

同駐屯地の中村元彦司令は「訓練中の隊員が亡くなったことは痛恨の極み。再発防止のため、原因究明とともに安全確保に万全を期す」とコメントした。

