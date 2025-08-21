万博トイレで生理用品提供＝「当たり前」目指し学生ら

Newsfrom Japan

大阪・関西万博の会場内にある一部のトイレで、生理用品が無償提供されている。全国の学校や能登半島地震の被災地などで無償提供を行った大阪大の教員と学生らが、独自開発の提供装置をパビリオンなどの女性トイレ９カ所に設置。協賛企業から提供されたナプキンなどを定期的に補充している。メンバーらは「未来社会の実験場」とされる万博会場で、生理用品がトイレに当たり前にある社会の実現に向けて取り組んでいる。

設置したのは、月経と生理用品を巡る課題について多様な角度から研究している大阪大大学院人間科学研究科の「ＭｅＷ（ミュー）プロジェクト」のメンバー。必要な人がナプキンやタンポンを自由に取り出せる段ボール製の提供装置を開発し、２０２１年に学内のトイレに置いた。利用者からは「生理のつらさを共感してもらえたような気持ちになった」などと好意的な反応が多く寄せられ、現在では全国の自治体や学校のトイレに計約５０００台が普及。昨年の能登半島地震の際は、学生らが被災地入りして生理用品と共に避難所へと届けた。

万博の来場者からは「突然の生理で助かった」「未来のトイレだと感動した」など好意的な意見が多く寄せられたという。ただ、生理用品が大量になくなるトラブルもあったという。

メンバーらは４月、会場内の「ウーマンズパビリオン」で、月経を巡る課題をテーマにしたシンポジウムも開催。プロジェクトを立ち上げた杉田映理教授は、「生理は隠すものという認識が広がっている。全ての人が月経について正しい知識を持つことが重要だ」と指摘した。

コロナ禍では、経済的理由により生理用品を入手できない「生理の貧困」に注目が集まったが、杉田教授は「一過性で終わってはいけない」と強調。「生理用品は『命と健康を守る必需品』。女性だけでなく、社会全体の課題だと認識してほしい」と訴えている。

大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」内トイレに設置された、生理用品提供装置（大阪大の杉田映理教授提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]