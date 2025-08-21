ＦＣ２創業者に有罪判決＝わいせつ動画公開―京都地裁

Newsfrom Japan

動画投稿サイト「ＦＣ２」でわいせつな動画を公開したとして、わいせつ電磁的記録媒体陳列などの罪に問われた創業者高橋理洋被告（５１）の判決が２１日、京都地裁であった。川上宏裁判長は、「わが国の健全な性的秩序を害した程度は大きい」として、懲役３年、罰金２５０万円、執行猶予５年（求刑懲役３年、罰金２５０万円）を言い渡した。

川上裁判長は「多数のわいせつ動画が投稿、配信されていると認識しながら制限することなく許容し、一部は増収の手段として利用した」と指摘した。

弁護側は事実関係を認めていたが、量刑を不服として控訴する意向を示した。

判決によると、高橋被告は投稿者らと共謀して２０１３年６月、管理するサーバーコンピューターにわいせつな動画データを保存し、同年１２月まで不特定多数に閲覧させるなどした。

事件ではＦＣ２を実質的に管理・運営していた高橋被告の弟ら２人の有罪が確定している。

京都地裁＝京都市中京区

