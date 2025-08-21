アフリカにも「目を向けて」＝ガザ即時停戦も訴え―ＷＦＰ事務局長

Newsfrom Japan

開催中の第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）のため来日したシンディ・マケイン国連世界食糧計画（ＷＦＰ）事務局長が２０日、横浜市で時事通信のインタビューに応じた。飢饉（ききん）や難民問題など人道危機が根深く残るアフリカ諸国について「時に忘れ去られている」と警鐘を鳴らし、「世界はそこで何が起きているのか常に目を向ける必要がある」と訴えた。

アフリカ北東部のスーダンでは２０２３年４月以降、正規軍と準軍事組織「即応支援部隊（ＲＳＦ）」による内戦が続く。ＷＦＰによると、人口の半数に当たる約２４６０万人が深刻な食料不足に直面しているが、治安の悪化で支援が困難な地域があり、マケイン氏は「地球上で最大の人道危機」が起きていると指摘。中部コンゴ（旧ザイール）やサハラ砂漠南部一帯のサヘル地域などでも、人々が飢えに苦しんでいると窮状を訴えた。

飢餓が拡大するパレスチナ自治区ガザ情勢を巡っては、市民のためだけでなく、人道支援従事者を守る上でも「今すぐ停戦が必要だ」と強調。ガザ域内に入るトラックの数は現在、１日当たり最大１００台と「少しだけ改善したが、まだ不十分だ」と指摘した。

一方、トランプ米政権が対外援助を大幅削減するなど、国連の財政状況は厳しさを増す。マケイン氏は、資金不足によりＷＦＰは配給量の削減を余儀なくされていると明かし「空腹の人々から食料を奪い、（より深刻な）餓死寸前の人に振り分けるようで胸が痛い」と対応に苦慮していると説明。物資輸送を他組織と合同で行うなど「より効果的で効率的な取り組みを強化している」とも述べた。

そうした中でマケイン氏は、日本政府による長年の資金拠出や民間企業の協力に謝意を表明。「日本との官民パートナーシップをさらに発展させ、現場での支援拡充につなげていきたい」と抱負を語った。

◇シンディ・マケイン氏

シンディ・マケイン氏 ２３年４月から世界食糧計画（ＷＦＰ）事務局長。米西部アリゾナ州出身。故マケイン上院議員（共和）の妻で、同氏との間に４人の子供がいる。元在ローマ国連機関米国代表部大使。

インタビューに答える国連世界食糧計画（ＷＦＰ）のシンディ・マケイン事務局長＝２０日、横浜市西区

