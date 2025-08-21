台風１２号、鹿児島・宮崎横断へ＝線状降水帯の恐れ―気象庁

Newsfrom Japan

気象庁は２１日、鹿児島県西方沖で午前９時に熱帯低気圧が台風１２号に変わり、午後５時すぎに同県日置市付近に上陸したと発表した。２２日にかけて鹿児島、宮崎両県を横断する見込み。同日午後までに最大風速が台風の基準（約１７メートル）を下回って熱帯低気圧に戻るが、大雨が長引くと予想され、土砂災害や低地の浸水、河川の増水に厳重な警戒が必要という。鹿児島県（奄美除く）では２２日夕方にかけ、線状降水帯が発生する恐れがある。

大雨の影響で九州新幹線は２１日午後２時すぎから熊本―鹿児島中央間の上下線で運転を見合わせた。２２日は全線で通常通り運行する予定。

１２号は２１日午後６時、鹿児島市付近をゆっくりと東へ進んだ。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速２０メートル、最大瞬間風速３０メートル。南側１５０キロ以内と北側１１０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

鹿児島市では午後５時１０分すぎに最大瞬間風速３０．８メートルを観測。日置市では午後２時半ごろまでの１時間に９６．５ミリの猛烈な雨が降り、午後５時半までの１２時間雨量が２６２．０ミリに上った。南さつま市の万之瀬川と加世田川では午後５時５０分に氾濫危険情報が出された。

２２日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で、九州の南部３００ミリ、北部８０ミリ。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]