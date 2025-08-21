アフリカのＡＩ人材、育成支援＝石破首相、官民対話で表明

Newsfrom Japan

石破茂首相は２１日、横浜市で開催中の第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）の「官民ビジネス対話」に出席した。アフリカの経済成長や社会課題解決に向け、人工知能（ＡＩ）などの分野で人材育成に取り組む方針を表明した。

首相は「ＡＩを含むデジタル関連産業や、クリエーティブ産業など新しい分野の人材育成は、今後の成長を加速させる土台の一つになる」と強調。アフリカ各国を対象に今後３年間で３０万人を育て、「経済多角化を後押しする」と打ち出した。

このうち、ＡＩ人材は３万人の育成目標を掲げている。アフリカのスタートアップ（新興企業）と日本企業の連携を支援する枠組み「日本アフリカ産業共創イニシアチブ」を活用。現地大学や国連開発計画（ＵＮＤＰ）とも協力し、育成人材の起業や就労などをサポートする。

首相は「日本とアフリカが強みを持ち寄り、成長する未来を共につくっていきたい」と呼び掛けた。

首相はまた、日本とアフリカの政府・企業間で交わした３００以上の署名文書の一部の披露式典に出席。「マラソン会談」を続行し、コンゴ（旧ザイール）や南アフリカなど１４カ国の首脳らと協議した。

ＴＩＣＡＤ９は２１日、「経済」をテーマに２日目の全体会合を行った。議長代理として出席した岸田文雄前首相は、アフリカへの民間投資拡大などを訴えた。中国の過剰融資を背景とした債務問題を巡っても意見を交わし、アフリカ側から日本企業による投資拡大などを期待する声が上がった。

一方、政府は２１日の関連会合で、途上国投資に尻込みする民間企業を後押しするため、リスクの高い開発事業に国際協力機構（ＪＩＣＡ）から出融資できる枠組みを新設し、第１号案件としてサブサハラ（サハラ砂漠以南のアフリカ諸国）の温室効果ガス削減事業に出資すると表明した。

署名文書披露式典で企業、団体幹部との写真に納まる石破茂首相（前列中央）、アンゴラのロウレンソ大統領（同左から４人目）ら各国首脳＝２１日午前、横浜市（代表撮影）

官民ビジネス対話でスピーチする石破茂首相＝２１日午後、横浜市西区（代表撮影）

第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）の全体会合で発言する議長代理の岸田文雄前首相＝２１日午前、横浜市

