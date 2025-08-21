ＳＢＩＨＤ、地銀出資１０行へ＝東北銀に３％、「第４のメガ」加速

Newsfrom Japan

ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）は２１日、岩手県を地盤とする東北銀行（盛岡市）と戦略的資本業務提携したと発表した。ＳＢＩＨＤは２．９５％出資する。地方銀行への出資は２０２２年の大光銀行（新潟県長岡市）以来、１０行目。傘下のＳＢＩ新生銀行を中核とする「第４のメガバンク構想」の一環で、地銀との連携が加速している。

ＳＢＩＨＤによる地銀への最初の出資は１９年の島根銀行（松江市）。北尾吉孝ＳＢＩＨＤ会長兼社長は出資を通じた地銀との連携に関し、これまで「１０行まで必ずやる」と表明しており、６年間かけて到達した格好だ。

東北銀側も、ＳＢＩＨＤの株式を１億円を上限に取得する。今後、出資済みの９行でも導入している共同店舗「マネープラザ」を活用した顧客への金融商品提供や資産運用の支援、地元企業を支援する共同ファンド設立などを視野に入れる。

