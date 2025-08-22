多角的貿易体制の重要性確認＝アフリカ会議、宣言採択し閉幕―インド太平洋と連結強化

Newsfrom Japan

横浜市で開かれていた第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）は２２日、保護主義的な潮流に対抗して「多角的貿易体制の重要性」を再確認した「横浜宣言」を採択し、閉幕した。宣言は石破茂首相が打ち出した新構想「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」を念頭に、アフリカとインド太平洋地域の連結性を強化する方針を明記。アフリカが抱える諸課題の解決策提示に力点を置き、域内で影響力を強める中国との差別化を図った。

会議は日本政府と国連などの共催。共同議長を務めた首相は共同記者会見に臨み、「アフリカの未来への投資拡大や産業協力強化、人材育成に一層取り組む」と強調した。新構想にも触れ、「インド洋を囲む国々と共にアフリカの域内統合、産業発展に貢献したい」と狙いを語った。

トランプ米政権の高関税政策はアフリカ各国にも打撃を与えている。宣言では「世界貿易機関（ＷＴＯ）を中核とするルールに基づく開かれた多角的貿易体制の重要性を再確認する」と強調。２０２６年にカメルーンで開かれるＷＴＯ閣僚会議の成功に向けて協力する方針を打ち出した。

宣言はアフリカ大陸自由貿易圏（ＡｆＣＦＴＡ）を通じた地域統合を推進し、「インド太平洋地域などとの連結性の重要性も強調する」と記述。日本政府が提唱する「自由で開かれたインド太平洋」構想に「好意的に留意する」とも記した。

第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）閉幕の記者会見に臨む石破茂首相（右から３人目）ら＝２２日午前、横浜市西区

第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）の閉会式であいさつする石破茂首相＝２２日午前、横浜市西区（代表撮影）

第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）の全体会合。壇上右から２人目は議長代理の岸田文雄前首相＝２２日午前、横浜市西区

