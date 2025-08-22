「富岳」後継、米エヌビディアが参加＝国際連携でＡＩ性能など強化―理研

Newsfrom Japan

理化学研究所は２２日、現在運用中のスーパーコンピューター「富岳」（神戸市）の後継機「富岳ＮＥＸＴ」（仮称）の開発に、米半導体大手エヌビディアが加わると発表した。全体システム構成や中央演算装置（ＣＰＵ）を担当する富士通とともに、共同開発を進める。

理研は１月、富岳ＮＥＸＴの開発を開始。世界最高水準の人工知能（ＡＩ）性能を実現し、ＡＩとの融合で総合的な計算速度を最大で富岳の１００倍程度に高めるのが目標で、２０３０年ごろの運用開始を目指す。

エヌビディアが担当するのは、「加速部」と呼ばれる部分。ＡＩのデータ処理に最適とされ、同社が強みを持つ画像処理半導体（ＧＰＵ）の最新技術を、富士通が開発する新型ＣＰＵと組み合わせ、大幅な性能向上を実現する。

東京都内で開かれた記者会見で、理研の五神真理事長は「この挑戦はメード・イン・ジャパンではなく、メード・ウィズ・ジャパン。日本が培った技術を基盤としつつ、志を同じくする世界のパートナーと連携する。この協働こそがこれからの時代に不可欠だと確信している」と強調した。

エヌビディアのイアン・バック副社長は「富岳ＮＥＸＴは単なる計算ツールではなく、次の科学的ブレークスルーを生み出す原動力になる。エヌビディアがその一助になることを誇りに思う」と述べた。

理化学研究所が開発を進めるスパコン「富岳」後継機の共同開発に参加することが決まり、五神真理事長（前列右から２人目）らと握手する米半導体大手エヌビディアのイアン・バック副社長（同右端）＝２２日午前、東京都中央区

