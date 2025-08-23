殺人容疑で３５歳男逮捕＝東京で身柄確保―神戸女性刺殺・兵庫県警

Newsfrom Japan

神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、兵庫県警は２２日、殺人容疑で、会社員谷本将志容疑者（３５）＝東京都新宿区高田馬場＝を逮捕した。

捜査関係者によると、同容疑者の身柄は同日夕、東京都西部で確保され、深夜に捜査本部がある葺合署（神戸市）に移送された。県警は今後、本格的に事情聴取し、動機などを調べる方針。

逮捕容疑は２０日午後７時２０分ごろ、神戸市中央区磯辺通の片山さんの自宅マンションで、片山さんの胸部などを刃物のようなもので数回刺し、殺害した疑い。

片山さんはマンション６階の踊り場で上半身から血を流して倒れているのを発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。死因は失血死だった。谷本容疑者は、１人で帰宅した片山さんの後をつけ、エレベーター内で襲ったとみられ、現場から逃走していた。

片山さんの遺体には、胸部を中心に鋭利な刃物による複数の傷があり、深い傷は肺に達していた。右腕には身を守る際にできる防御創が複数あった。

現場付近の駐車場からは、凶器とみられる血の付いた刃物１本が見つかっていた。

防犯カメラの映像などから、同容疑者は現場から徒歩で北方向に逃走したとみられ、県警が行方を追っていた。

殺人容疑で逮捕され、兵庫県警葺合署に移送される谷本将志容疑者を乗せた車両＝２２日夜、神戸市中央区

身柄を確保され、移送される谷本将志容疑者＝２２日夜、神戸市中央区の新神戸駅

