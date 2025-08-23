石破首相「果敢に抑止力強化」＝日英「空母」に乗艦
石破茂首相は２３日、海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）を訪れ、事実上の空母化を進める護衛艦「かが」の艦内を視察した。格納庫で訓示した首相は、日本を取り巻く安全保障環境の厳しさを指摘した上で、「わが国の独立と平和を守り抜くため、抑止力強化の取り組みを一層果敢に進めていかねばならない」と訴えた。
首相は中国空母が６月に日本近海を同時に航行したことに触れながら、「中国はわが国周辺で軍事活動を拡大・活発化させている」と指摘。北朝鮮やロシアの動向にも危機感を示し、「わが国として主体的に抑止力・対処力を強化する取り組みを不断に進めていくことが必要だ」と強調した。
かがの空母化も抑止力強化の一環だとした上で、「海と空の防衛体制の強化に寄与する。任務遂行に必要なことを一人一人が考え、実行することを要望する」と呼び掛けた。
首相の護衛艦視察は５月の海自舞鶴基地（京都府舞鶴市）以来。防衛省が例年開催してきた観閲式を原則取りやめたため、視察を通じて隊員の士気を維持する狙いがある。首相は米軍横須賀基地に寄港中の英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」にも乗艦し、日英連携をアピールした。
視察後、首相は記者団に対し、英空母の日本寄港について「この地域の平和と安定への英国のコミットメント（関与）を示すものだ」と語った。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]