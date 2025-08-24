日韓議連の菅会長らと面会＝野田立民代表とも―韓国大統領

Newsfrom Japan

来日した韓国の李在明大統領は２４日、東京都内で日韓議員連盟の会長を務める菅義偉元首相や議連に所属する与野党の幹部議員らと面会した。日韓両国が経済や産業など多くの分野で協力できるとの認識を共有し、未来志向で互いに利益となる関係の構築を目指すことで一致した。

議連幹事長の長島昭久首相補佐官によると、菅氏は「訪日観光客拡大をはじめとした草の根の交流を通じて、日韓関係を盛り上げていきたい」と強調した。過去の直視と未来志向をうたった１９９８年の日韓共同宣言の継承を訴える議員も多かったという。菅氏らは韓国側の議連との合同総会を今年１１月に韓国で開催予定で、その際に李氏との再会を希望すると伝えた。

一方、李氏は立憲民主党の野田佳彦代表とも面会。野田氏は米国との関税交渉に関して「日本の反省を踏まえ、合意文書を交わした方がいい」と提案した。２３日に行われた日韓首脳会談について野田氏は記者団に「未来志向で進めることを確認できたのは、大きな前進だった」と評価した。

