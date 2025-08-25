日米含む多国間演習開始＝海・空自が初参加―インドネシア軍

Newsfrom Japan

【ジャカルタ時事】インドネシア軍と米軍が中心の多国間演習「スーパー・ガルーダ・シールド」の開始式が２５日、ジャカルタで行われた。自衛隊も参加し、９月４日までの期間中に、西部スマトラ島などで離島奪還作戦を想定した空挺（くうてい）降下や着上陸、戦闘射撃を訓練する。

自衛隊は陸海空から約７５０人が参加。これまでは陸自のみが派遣されていたが、初めて海空も加わり、統合運用能力の強化を図る。日本が提唱する「自由で開かれたインド太平洋」実現につなげる狙いもある。

インドネシア陸軍は２００７年に米陸軍との演習「ガルーダ・シールド」を開始。参加国と軍種を拡大した２２年からは、現在の名称を使っている。自衛隊によると、今回はシンガポールやオーストラリア、オランダなど、オブザーバーを含め１７カ国から計６５００人程度が訓練に臨む。

２５日、ジャカルタで行われた多国間演習「スーパー・ガルーダ・シールド」の開始式

