「１００人から１７億～１８億円」＝被告人質問で三菱ＵＦＪ元行員―貸金庫窃盗、９月結審・東京地裁

三菱ＵＦＪ銀行の貸金庫から現金や金塊などを盗んだとして、窃盗罪に問われた元行員山崎由香理被告（４６）の公判が２５日、東京地裁（小野裕信裁判官）であった。被告人質問が行われ、盗んだ金品について「１００人ほどから１７億～１８億円分」と明らかにした。

山崎被告は、小遣い稼ぎのために始めた外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）や競馬の損失を穴埋めするためだったと説明。「金融業界全体に不信感を招く大変な事件を引き起こしてしまった。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

検察側が２０２２年にはＦＸ取引で５億円以上の損失が出ていたと指摘すると、山崎被告は「投資をやめてしまうとお金が返せなくなると思った。数千万円を超えた時点で感覚がまひしていた」と述べた。

この日は検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論が行われて結審する予定だったが、来月１８日に延期された。

起訴状によると、山崎被告は同行練馬、玉川両支店に勤務していた２３年３月～２４年１０月、顧客６人の貸金庫から金塊計２９個（約３億３３００万円相当）や現金計約６１００万円、旅行券５０枚（計２５万円相当）を盗んだとされる。

