小泉農水相、大雨被害を視察＝コメ農家と意見交換―鹿児島

小泉進次郎農林水産相は２５日、九州地方を中心とした今月上旬以降の大雨で、甚大な被害を受けた鹿児島県霧島市を訪れ、用水路や家畜市場を視察した。コメ農家とも意見交換した小泉氏は「より災害に強く、気候変動の時代に対応できる農業基盤をつくっていきたい」と述べ、災害などのリスクに備えた収入保険の改善を進めていく考えを示した。

新米の収穫が始まっている中、渇水や大雨、気温の上昇が作柄に与える影響が懸念され、価格動向にも注目が集まっている。小泉氏は「備蓄米を放出する決断をした立場としては、あまりにお米が高い」と指摘した上で、「よく状況を見て必要な対応を進めていきたい」と述べた。

また、鹿児島は全国で有数の「畜産県」でもあることから、「輸出で最も活躍を期待されている。災害でこの動きがくじかれることがないように後押ししていく必要がある」と強調した。

小泉氏は自民党の森山裕幹事長とともに、大雨で土砂が流入した水路や、冠水した家畜市場の被災状況を視察。政府が、激甚災害に指定する見込みを示していることを踏まえ、小泉氏は「県や市が財政面で復旧作業をちゅうちょすることがないように、しっかり進めることが大事だ」と語った。

大雨被害を受けた用水路を視察する小泉進次郎農林水産相（右）と自民党の森山裕幹事長＝２５日午後、鹿児島県霧島市

コメ農家との意見交換であいさつする小泉進次郎農林水産相（中央左）＝２５日午後、鹿児島県霧島市

