鉄道延伸「ＩＲ開業の数年後」＝夢洲アクセス、京都にも誘客―京阪ＨＤ社長

京阪ホールディングス（ＨＤ）の平川良浩社長は２５日までにインタビューに応じた。大阪・関西万博会場で、２０３０年にカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）が開業予定の夢洲（大阪市）への交通手段として検討している京阪中之島線の延伸について、「ＩＲの開業から数年後には運行したい」と語った。

中之島線は現在、市内の天満橋―中之島を結んでおり、夢洲に直行できる大阪メトロ中央線の九条駅まで延伸する計画。平川氏は「ＩＲには（延伸は）間に合わない」としつつ、「開業前に詳細な設計を完了させたい」と述べた。

ＩＲ開業後は、京都市内まで運行する路線を活用し、「（来場者を）京都へ運ぶ仕事を担いたい」と強調。グループ企業が運営する「ニデック京都タワー」と京都駅前の街路を「緑地でゆったりした感じ」に整備する考えを示した。

また、人手不足に対応し、鉄道車両の一部操作を自動化する「半自動運転」を検討していると明らかにした。平川氏は「（導入に当たって）障壁はない。あとはタイミングだ」と述べた。ホテル事業に関しては、四国や九州への進出を含め「日本の中核都市に全部出すのが目標」と力を込めた。

インタビューに答える京阪ホールディングスの平川良浩社長＝１９日、大阪市中央区

