ホンダの１４０万台調査＝エンジン不具合で―米当局

【ニューヨーク時事】米運輸省道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）は２５日までに、ホンダが米国で販売する５車種約１４０万台の予備的な調査を始めた。エンジンの不具合に関する報告がＮＨＴＳＡと同社に合計で約３０００件寄せられており、故障して完全停止する恐れがあるという。

調査対象は２０１８～２０年型の「オデッセイ」、１６～２０年型の「パイロット」、１７～１９年型の「リッジライン」のほか、高級車ブランド「アキュラ」の２車種。

ホンダは２３年１１月、エンジンの不具合を理由に約２４万９０００台のリコール（回収・無償修理）を発表。ＮＨＴＳＡはリコールで対処されなかった別の問題が残っている可能性があるとみて、２４年１１月から今回と同じ約１４０万台を対象に調査していた。調査は終了したものの、不具合の報告が相次いでいるため、改めて詳細に調べる。

