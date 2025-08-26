国債費、過去最大３２兆３８６５億円＝想定金利２．６％、利払い増加―来年度概算要求

Newsfrom Japan

財務省が２０２６年度予算の概算要求で、国債の元本返済や利払いに充てる「国債費」として過去最大となる３２兆３８６５億円を計上することが２６日、分かった。過去最大となった２５年度当初予算の国債費は２８兆２１７９億円だった。長期金利の上昇で利払い費が大幅に膨らむ。

利払い費の算出根拠とする長期国債の想定金利について、２５年度当初予算では２．０％としていたが、最近の長期金利の上昇を踏まえ、今回の概算要求では２．６％に引き上げる方針。利払い費は２兆５２０５億円増える。年末にかけての予算編成を経て、当初予算ベースで初の３０兆円台となる可能性が高い。

日銀が２４年以降、金融政策の正常化を進める中、長期金利は上昇基調。２６日の東京債券市場では指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時１．６２０％と、約１７年ぶりの高水準を付けた。

