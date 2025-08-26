夏の花火大会、船の事故多発＝帰港時に「カキいかだ」乗り上げ―海保が注意呼び掛け・瀬戸内海

Newsfrom Japan

瀬戸内海で行われる夏の花火大会で、観覧する船の事故が多発している。夜間で見通しの悪い帰港時に、特産であるカキの養殖いかだに乗り上げるケースが多いといい、第６管区海上保安本部（広島市）が注意を呼び掛けている。

７月１９日、広島県呉市の呉港湾内で行われた海上花火大会では、打ち上げ台船の周りに小型船や観光フェリー約８０隻が集まり、呉海上保安部の巡視艇など４隻が警戒に当たった。港湾内では定期フェリーも航行し、大会終盤には航路上にいた小型船と衝突しそうになった。２０秒近く警告音が鳴り響き、同保安部内に一時緊張が走った。

花火大会に関連して２００５～２４年に起きた船舶事故は、６管の管区内が９２隻と最多で、第３管区（横浜市）の６８隻、第５管区（神戸市）の４２隻を大きく上回った。６管内の事故の８割は花火大会終了後の帰港中の事故だった。

瀬戸内海には島や浅瀬が多く、カキいかだも多数設置されている。広島県はプレジャーボートの登録数が全国で最も多い一方、海保によると、昼間の航行に慣れていても、夜間の経験は浅い人が多いという。

１７年には尾道市で、花火大会帰りの船が防波堤に衝突。乗っていた１０人が甲板に投げ出されるなどして軽傷を負った。船長は防波堤の存在を知っていたものの、夜間の経験が少なかった。

広島県内では３５０隻以上の船が集まる大規模な花火大会もある。６管の担当者は「海上では見張りを厳重にし、安全に花火を楽しんでほしい。夜間航行に不安があれば、船での観覧は自粛することも必要だ」と話した。

花火台船（手前）の周りに集まる小型船や観光フェリー＝７月１９日、広島県呉市の呉港

呉港湾内で行われた海上花火大会＝７月１９日、広島県呉市

