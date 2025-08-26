笹川農水副大臣、韓国水産施設を視察＝日本産「需要あると確認」
Newsfrom Japan社会
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
笹川博義農林水産副大臣は２５、２６両日、韓国の日本産水産物の主要輸入港である釜山を訪問し、水産業者の施設などを視察した。笹川氏は２６日、時事通信のオンライン取材に応じ、「日本の水産物は非常に需要があることは確認できた」と述べた。
韓国は東京電力福島第１原発事故を受け、青森、岩手、宮城、福島など８県からの水産物輸入を停止している。２３日の日韓首脳会談では、石破茂首相が規制緩和を呼び掛けたが、具体的な協議はなかったという。
笹川氏は、「日韓で政治的な対話は非常に難しいところがある」と述べる一方、「民間の交流を通じて韓国の消費者に理解を深めてもらえれば、いわゆる（禁輸）措置も解消できるのではないか」と強調。日韓では需要がある魚にも違いがあり、「韓国の消費者ニーズに合った水産物の輸出に傾注しなければいけない」と語った。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]