笹川農水副大臣、韓国水産施設を視察＝日本産「需要あると確認」

笹川博義農林水産副大臣は２５、２６両日、韓国の日本産水産物の主要輸入港である釜山を訪問し、水産業者の施設などを視察した。笹川氏は２６日、時事通信のオンライン取材に応じ、「日本の水産物は非常に需要があることは確認できた」と述べた。

韓国は東京電力福島第１原発事故を受け、青森、岩手、宮城、福島など８県からの水産物輸入を停止している。２３日の日韓首脳会談では、石破茂首相が規制緩和を呼び掛けたが、具体的な協議はなかったという。

笹川氏は、「日韓で政治的な対話は非常に難しいところがある」と述べる一方、「民間の交流を通じて韓国の消費者に理解を深めてもらえれば、いわゆる（禁輸）措置も解消できるのではないか」と強調。日韓では需要がある魚にも違いがあり、「韓国の消費者ニーズに合った水産物の輸出に傾注しなければいけない」と語った。

韓国・釜山の視察に関し、オンライン取材に応じる笹川博義農林水産副大臣＝２６日

韓国の水産業者が輸入した北海道産ホタテのいけすを視察する笹川博義農林水産副大臣（中央）＝２５日、韓国・釜山（同省提供）

