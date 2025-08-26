経産省、２兆４４４億円を要求＝２割増―２６年度予算で

Newsfrom Japan

経済産業省は２６日、２０２６年度予算の概算要求額を、一般会計と特別会計を合わせて２兆４４４億円とする方針を自民党の経産部会などに提示した。２５年度当初予算を約２割上回る。一般会計は４２８５億円。グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）推進対策費を含むエネルギー特別対策会計の要求額は、１兆４５５１億円となる。

エネルギー関連予算では、電気自動車（ＥＶ）などの導入支援に１０５０億円を要求する。従来の原発よりも安全性が高いとされる次世代革新炉の技術開発も盛り込む。

人工知能（ＡＩ）・半導体分野における量産投資や研究開発支援などは、要求段階での金額を示さない「事項要求」とする。

このほか経産省は、自動車購入時に燃費性能に応じて課税する「環境性能割」の廃止を２６年度税制改正で要望する。米トランプ政権の高関税政策が日本の自動車産業に及ぼす影響も踏まえ、購入時の負担を軽減することで国内市場を活性化させる考えだ。

