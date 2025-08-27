参院選候補者への投票で報酬約束容疑＝パチンコ運営会社社長ら６人逮捕―警視庁

Newsfrom Japan

７月の参院選で、候補者への投票の見返りに、報酬の支払いを約束したとして、警視庁など１都７県警の合同捜査本部は２６日、公選法違反（買収約束）の疑いで、パチンコ店運営会社「デルパラ」（東京都港区）社長で、韓国籍の李昌範容疑者（５０）＝港区六本木＝ら同社幹部６人を逮捕した。認否は明らかにしてない。

同庁などはグループ会社を含めた従業員２５０人以上が関与したとみて調べる。

逮捕容疑は７月初旬～中旬、店員ら６０人に対し、比例代表の自民党公認候補者に投票する見返りに、現金４０００円または３０００円を支払う約束をした疑い。

ほかに逮捕されたのは、同社営業本部長湯浅一行容疑者（４６）＝千葉県市川市鬼高、管理本部長小西悌之容疑者（４４）＝鳥取県米子市三本松＝ら５人。

同庁によると、李容疑者らは参院選の候補者で、「全日本遊技事業協同組合連合会」理事長の阿部恭久氏（６６）への投票を依頼。李容疑者は７月２～３日、湯浅・小西両容疑者を通じ、グループ会社を含めた各店舗の店長に、阿部氏の名前を書いた投票用紙の画像を本社に送信すれば、残業代名目で報酬を支払うと説明した。これを受け、各店舗の店長は、従業員に投票を依頼したが、報酬は支払われなかったとみられる。

