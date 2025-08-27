維新・石井参院議員の事務所捜索＝秘書給与詐取容疑―東京地検特捜部

Newsfrom Japan

日本維新の会の石井章参院議員（６８）＝比例＝が、勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、秘書給与をだまし取った疑いが強まったとして、東京地検特捜部は２７日、詐欺容疑で、東京・永田町の参院議員会館の事務所などを家宅捜索した。

特捜部は関係者から事情を聴くとともに、押収した資料を分析し、秘書の勤務実態などについて調べを進めるとみられる。

議員会館の石井議員の事務所には同日午前、大勢の報道陣が詰め掛ける中、黒いかばんを手にした係官数人が次々と中に入った。捜索は約６時間に及び、押収物が入ったとみられる段ボール数箱を運び出した。茨城県取手市の地元事務所にも捜索が入った。

石井氏は取手市出身。同市議などを経て、２００９年の衆院選に旧民主党から出馬し初当選。１６年の参院選にはおおさか維新の会（当時）から出馬して当選し、現在２期目。

石井参院議員

日本維新の会の石井章参院議員の事務所が入る参院議員会館に集まった報道陣＝２７日午後、東京・永田町

