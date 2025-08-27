石丸代表の退任発表＝９月に後任選考―再生の道

Newsfrom Japan

政治団体「再生の道」の石丸伸二代表は２７日、東京都内で記者会見し、代表を退任すると発表した。後任については、代表選考会を経て、９月１６日に公表する。

代表選考会は、今夏の都議選や参院選に出馬した候補者が対象で、団体メンバーが投票する。石丸氏は「代表を退くのでメンバーではなくなる。特別顧問みたいな形で残らない。いったん（団体を）抜ける」と説明。一方で「選挙の際に応援演説を求められれば喜んで参る」と述べた。

自身の今後の活動については「何らかの形で政治には関与し続ける気持ちでいる。どこかの議員になりたいと思えば、再生の道から立候補させてもらえれば」とも語った。

前広島県安芸高田市長の石丸氏は、昨年の都知事選に出馬し、次点となった。今年１月に再生の道を立ち上げ、代表に就任。都議選と参院選に候補者を擁立したが、全員が落選した。

記者会見する政治団体「再生の道」の石丸伸二代表＝２７日午前、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]