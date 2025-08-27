川内原発、二審も原告側敗訴＝規制委の設置許可取り消し巡り―福岡高裁

Newsfrom Japan

九州電力川内原発１、２号機（鹿児島県薩摩川内市）を巡り、火山の影響評価などに問題があるとして、同県などの住民約３０人が、再稼働を認めた原子力規制委員会の設置変更許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が２７日、福岡高裁であった。松田典浩裁判長は「（規制委の）審査で、看過しがたい過誤欠落があったとは認められない」と述べ、原告側の請求を退けた一審福岡地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

訴訟では、規制委が審査のために用いた指針「火山影響評価ガイド」（火山ガイド）や審査の合理性が争点だった。

松田裁判長は火山ガイドについて、「専門的知見を踏まえた検討を経て作成されている」とし、不合理だとは言えないと指摘。過去に破局的噴火を起こした同原発周辺の五つのカルデラ（鬼界、阿蘇など）についても「巨大噴火が差し迫った状況ではないと（規制委が）判断したのは相当の根拠、資料がある」と判断した。

原告側は判決後に記者会見し、弁護団の中野宏典弁護士は「国の言っていることをうのみにした判断」と批判。原告代表の青柳行信さん（７８）＝福岡市＝は「全く理不尽な不当極まりない判決。受け入れるわけにはいかない」と憤った。

川内原発１、２号機は、東京電力福島第１原発事故後に定められた新規制基準の審査に２０１４年に合格し、１５年に再稼働。２３年には４０年超の運転延長が認められた。

同原発を巡っては、住民らが九電と国を相手に運転差し止めなどを求めて鹿児島地裁に提訴した別の訴訟もあり、同地裁は今年２月、請求を退け、住民側が控訴している。

原子力規制委員会の話 引き続き、審査を厳格に進めていくことで適切な規制を行っていきたい。

九電の話 国および当社の主張が裁判所に認められ、妥当な結果と考えている。

九州電力川内原発＝２０１５年３月、鹿児島県薩摩川内市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]