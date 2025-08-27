アフリカ「ホームタウン」事業が波紋＝移民促進と誤解拡散、政府否定

Newsfrom Japan

アフリカ諸国と国内４市の人的交流を促す国際協力機構（ＪＩＣＡ）の「ホームタウン」事業を巡り、「移民の受け入れにつながる」との誤解がＳＮＳ上で拡散し、波紋を広げている。政府は「事実ではない」（林芳正官房長官）と否定し、各自治体も火消しに追われた。

ＪＩＣＡは２１日、横浜市で開かれた第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）で、山形県長井市をタンザニア、千葉県木更津市をナイジェリア、新潟県三条市をガーナ、愛媛県今治市をモザンビークの「ホームタウン」にそれぞれ認定した。「アフリカの課題解決と日本の地方活性化への貢献」が目的。６０年以上アフリカで培ってきたＪＩＣＡの知見を踏まえ、人材交流や連携イベントの開催支援などを通じ各市の国際交流を後押しする。

これに関し、ナイジェリア政府は「移住や就労を望む若者向けの特別ビザ（査証）を日本政府が発行する」などと発表し、英ＢＢＣやアフリカの現地紙などもこうした「誤情報」を報道。ＳＮＳ上には懸念の声があふれ、４市に抗議が殺到した。

林長官は２６日の記者会見で「移民の受け入れ促進や、相手国への特別な査証の発給は想定していない」と説明。ＪＩＣＡも現地の報道などに関し「長井市がタンザニアの国の一部になると誤解を与えるような記載、特別な査証の発給等の記載はいずれも事実に反する」と表明した。

４市はそれぞれのウェブサイトに「移住や移民の受け入れにつながるような取り組みではない」などと掲載し、誤解の払拭に努めた。

日本政府の申し入れを受け、ナイジェリアは２６日、大統領府ホームページ上の記載を修正した。

記者会見する林芳正官房長官＝２７日、首相官邸

