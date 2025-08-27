三菱自、純利益を１００億円に下方修正＝米関税が打撃、前期比８割減に―２６年３月期

Newsfrom Japan

三菱自動車は２７日、２０２６年３月期の連結純利益予想を、前期比で約８割減となる１００億円（従来予想４００億円）に下方修正したと発表した。トランプ米政権の高関税政策が利益を圧迫しているためで、営業利益は７００億円（同１０００億円）、経常利益も６００億円（同９００億円）に下方修正した。米関税による直接的な影響額は、営業利益ベースで３２０億円を見込む。

主力の東南アジアなど各地で販売競争が激化していることもあり、売上高も２兆８６００億円（同２兆９５００億円）に引き下げた。２６年３月期の世界販売台数の見通しは８６万９０００台。前期比プラスを維持するものの、競争激化を織り込み、従来予想から引き下げた。

加藤隆雄社長は記者会見し、「北米に限らず、全世界で自動車業界は厳しい」と述べた。米自動車関税率の１５％への引き下げは「好転要因」としつつも、実施時期など先行きの不透明感には懸念を示した。

