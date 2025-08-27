読売新聞、「特捜捜査」は誤報＝幹部が維新・池下議員に謝罪

Newsfrom Japan

日本維新の会の池下卓衆院議員＝大阪１０区＝周辺が東京地検特捜部に捜査されているとする読売新聞社の報道を巡り、読売新聞グループ本社広報部は２７日、「近日中に強制捜査等があると考えて報じましたが、実際には石井章参院議員が対象でした」とし、誤報だったと明らかにした。２８日付朝刊１面でおわび記事を出すとしている。

読売新聞は自社のニュースサイトで「取材の過程で、池下議員と石井議員を取り違えてしまいました。正確な報道が求められる新聞社として、あってはならない重大な誤報だったと考えています」とした。

読売新聞東京本社の竹原興編集局次長らは２７日午後、大阪府高槻市の池下議員の事務所を訪問し、同氏に謝罪した。池下氏は同社社長宛ての抗議文を手渡した。

池下氏によると、竹原局次長からは取材過程について時間を置いて検証するという発言もあったという。

読売新聞は２７日付朝刊１面で、池下氏の元公設秘書が給与を不正受給した疑いがあり、東京地検特捜部が捜査していると報じた。しかし、特捜部は同日午前、石井議員の事務所に家宅捜索に入った。

池下氏は抗議文で、朝刊１面で謝罪と訂正をすることや、社内ガバナンスを改善して公表することなどを求めた。

公設秘書の給与不正受給についての報道を巡り、読売新聞社に抗議し、取材に応じる日本維新の会の池下卓衆院議員＝２７日午後、大阪府高槻市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]