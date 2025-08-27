東京エレ子会社の元従業員ら３人起訴＝ＴＳＭＣ機密取得事件―台湾

Newsfrom Japan

【台北時事】台湾高等検察署（高検）知的財産検察分署は２７日、半導体受託生産世界最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の機密情報を不正に取得したとされる事件で、日本の半導体製造装置メーカー東京エレクトロンの台湾子会社の元従業員ら３人を国家安全法違反の罪で起訴したと発表した。３人に懲役７～１４年を求刑する意見も付けた。

東京エレクトロンは今月上旬、事件への関与を巡り、台湾子会社の元従業員１人を懲戒解雇したと発表。高検によれば、元従業員はＴＳＭＣ退職後に東京エレクトロン子会社に再就職していた。

元従業員は機密取得の目的について、東京エレクトロンの加工機械の改善につなげ、ＴＳＭＣが予定する回路線幅２ナノメートル（ナノは１０億分の１）の最先端半導体の量産に関与する資格を「勝ち取るためだった」と供述しているという。元従業員は、ＴＳＭＣで顔見知りだった別の被告２人から機密情報を得ていた。

事件はＴＳＭＣの内部調査で発覚し、同社が７月、高検に告訴していた。

台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）のロゴ（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]