定番玩具、世代超え魅了＝最新たまごっちにトミカ―おもちゃショー開幕

国内最大級の玩具見本市「東京おもちゃショー」（日本玩具協会主催）が２８日、東京都江東区の東京ビッグサイトで開幕した。２８、２９両日は商談を行う業界関係者向けで、一般公開は３０、３１日両日。最近のおもちゃ市場は、大人でも玩具を楽しむ「キダルト」層が成長を支える。今回は２２１社の約３万５０００点のおもちゃが集結。大人も子どもも、共に楽しめる進化した定番玩具が目立つ。

バンダイは、来年発売から３０周年を迎える「たまごっち」の最新版、「Ｔａｍａｇｏｔｃｈｉ Ｐａｒａｄｉｓｅ」を出展。ズーム機能で、育てたキャラクターを細胞レベルまで観察できる。特徴は遺伝され、出会えるたまごっちは５万種以上。かつて遊んだ２０代以上の層にもアピールする。

タカラトミーは、キダルト層にも人気が高いミニカー「トミカ」や鉄道玩具「プラレール」の世界を子どもが楽しめる「トミカ・プラレールブロック のりものブロックタウンボックス」を展示した。パーツを少なくして簡単に組み立てられるようにしたほか、トミカの道路やプラレールの線路とも接続できる。

初代が１９８７年に発売されたスポーツゲーム「ブタミントン」を出品するのはメガハウス（東京）。ブタの人形の鼻から空気を出し、羽根を相手コートに飛ばすゲームで、当時遊んだ人は親世代となり、家族そろって遊べる。軽く飛ばしやすい羽根に改良し、今年復活させた。

一般公開の入場は、中学生以下は無料で、高校生以上は２０００円。最新のおもちゃで遊べるスペースを設置し、ステージショーも開催する。日本玩具協会の前田道裕会長は「一般来場者が十分に楽しめる内容になっている」と期待しており、２日間で７万人を超える来場を目指す。

開幕した玩具見本市「東京おもちゃショー」＝２８日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト

玩具見本市「東京おもちゃショー」でデジタル部門大賞の「Ｔａｍａｇｏｔｃｈｉ Ｐａｒａｄｉｓｅ」（バンダイ）＝２８日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト

玩具見本市「東京おもちゃショー」でエデュケーショナル部門大賞の「トミカ・プラレールブロック のりものブロックタウン ボックス」（タカラトミー）＝２８日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト

玩具見本市「東京おもちゃショー」でゲーム＆パズル部門大賞の「ブタミントン」（メガハウス）＝２８日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト

