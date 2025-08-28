能動的防御などサイバー対策６４億円＝２６年度概算要求―警察庁

Newsfrom Japan

警察庁は２８日、２０２６年度予算の概算要求を発表した。一般会計は前年度当初比３６３億３５００万円増の３４７６億５５００万円。サイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の関連費用など、サイバー対策費として計６４億５７００万円を盛り込んだ。

５月に成立した「能動的サイバー防御」導入法で、警察や自衛隊は攻撃側サーバーに侵入し、不正プログラム除去などの無害化措置を行うことになった。施行に向け、措置に必要なソフトライセンス料や機材整備などに計１６億２９００万円を計上。３億３２００万円をかけ、警察庁サイバー特別捜査部の体制も強化する。

また、匿名・流動型犯罪（トクリュウ）対策費として１４億４１００万円を計上。２億５７００万円で捜査情報を生成ＡＩ（人工知能）で精査し、相関図などにまとめる情報分析システムを構築するほか、特殊詐欺などの海外拠点摘発のため、国際会議を開催するなどし、各国捜査機関と連携を深める。

警察庁の看板

