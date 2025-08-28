好きな選手、今年も大谷１位＝２位長嶋さん、３位大の里―中央調査社

Newsfrom Japan

世論調査機関の中央調査社は２８日、人気スポーツに関する意識調査の結果を発表し、「最も好きなスポーツ選手」は米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が４年連続で１位となった。５割を超える圧倒的な支持を集め、男女別や年代別でいずれも断トツだった。

２位は６月に亡くなったプロ野球元巨人監督の長嶋茂雄さん。３位は大相撲の横綱大の里で、力士が３位以内にランクインしたのは２０００年以来となった。４位はバレーボール男子の石川祐希（ペルージャ）、５位は米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチローさんだった。

全国高校野球選手権大会の暑さ対策については、「時期をずらし、真夏を避けて開催」の支持が３２．３％で最高。次いで、「甲子園球場ではなく、ドーム球場で開催」が２９．１％だった。陸上の世界選手権東京大会（９月１３日開幕）で関心のある競技は、マラソンが１位。女子の北口榛花（ＪＡＬ）が２連覇に挑むやり投げは４位だった。

「好きなプロスポーツ」はプロ野球が１９９６年から続く１位を守った。「一番好きなプロ野球チーム」は１位巨人、２位阪神で、９３年の調査開始時から不動。「一番好きなＪ１チーム」は鹿島が６年ぶりに１位となった。

調査は６月に全国の２０歳以上の男女を対象に個別面接で実施。１１８４人から回答を得た。

