離婚後の養育費「月２万円」＝未払い対策、法務省が省令案

離婚後に父母が養育費を取り決めていない場合でも一定額の支払いを相手に義務付ける「法定養育費」について、法務省が子ども１人当たり月額２万円とする省令案をまとめたことが分かった。関係者が２８日、明らかにした。２０２６年５月までに施行される改正民法に基づく制度で、未払いを防ぐ狙いがある。

養育費の支払いは民法上の義務で、金額は収入などにより個別に算定する。厚生労働省が２１年に行った調査では、実際に養育費を受け取っているのは母子世帯で２８．１％、父子世帯で８．７％にとどまり、ひとり親世帯が困窮する一因となっている。

昨年５月に成立した改正民法では、離婚時に事前の合意がなくても法定養育費を請求できる仕組みを新設。省令案は「子の最低限度の生活を維持する標準的な費用」を基準に月額２万円と設定した。離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」制度の導入と合わせ、子どもの養育責任を双方が果たせるようにする。

養育費が払われない場合は、相手の財産を差し押さえて取り立てることができる仕組みも整える。他の債権者より優先して弁済を受けられ、上限は子ども１人当たり月額８万円とする。

法務省は来月からパブリックコメント（意見公募）を行い、内容を詰める。施行後も必要に応じて見直しを行う方針だ。

離婚届（資料）

