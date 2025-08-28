「新たな加害者、被害者ゼロに」＝痴漢撲滅へ、バッジコンテスト１０年―２７歳女性、自らの経験ばねに

Newsfrom Japan

一般社団法人「痴漢抑止活動センター」（大阪）が無料配布する「痴漢抑止バッジ」は、被害に苦しんだ殿岡たか子さん（仮名、２７）が高校生だった１０年前に考案した。「新たな加害者、被害者を生まない」という思いのもと、痴漢のない社会の実現に向けた活動を続けている。

殿岡さんは２０１４年４月、高校入学後２日目に通学中の電車内で初めて痴漢に遭った。「怖くて声も出ず、何もできなかった」。車両や時間帯を変えたり、男性の友人と一緒に通学したりと対策をしたが、その後も被害は続いた。

翌年４月、自らの手で初めて犯人を捕まえた。警察に突き出した際、「捕まえるのがゴールじゃない。ただ被害に遭いたくないだけだった」と気付いた。「痴漢は犯罪です。泣き寝入りしません」と書かれたカードを母親と作り、かばんの見えやすいところに付けて通学すると、被害はピタリとやんだ。

ＳＮＳでカードについて発信したところ、痴漢被害に苦しんだ経験のある女性から連絡があった。母親の幼なじみで、後にセンターの代表となる松永弥生さん（６０）だった。２人で話し合い、クラウドファンディングで痴漢拒絶の意思を示すバッジの製作を決め、１６年１月には普及のためにセンターも設立した。

センターがこれまでに配布したバッジは約３万枚に上る。当初は有償だったが、支援者が増えたことで２２年から無償化。配布先の女子校の生徒から「被害に遭わなくなった」「安心して電車に乗れる」との声も寄せられた。

バッジのデザインは毎年、学生から公募し、コンテストで決めている。応募者の中には「大事な人が被害に遭い、何とかしたいと思った」と語る男性もいたという。

コンテスト審査員も務める殿岡さんは、活動の原動力を「被害を防ぎたいという使命感」と話す。１５年のコンテスト開始から１０年がたち、いまや年間数百点の応募が寄せられる。「痴漢問題に当事者意識を持つ人が増えれば、加害者を生まないことにつながる。コンテストがそのきっかけになれば」と願う。

バッジはセンターのホームページから会員登録すれば、無料でもらえる。今年のコンテスト応募は９月１０日まで。

痴漢抑止活動センターが配布しているバッジ。「泣き寝入りしません」などと書かれている（同センター提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]