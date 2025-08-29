被害者申告不要で「警告」検討＝位置特定防止に紛失防止タグ規制も―ストーカー被害防止に・警察庁

Newsfrom Japan

深刻なストーカー被害を防ぐため、警察庁がストーカー規制法に基づく「警告」を、被害者の申告がなくても警察側の判断で出せるよう、同法の改正を検討していることが２９日、関係者への取材で分かった。居場所の特定などに悪用されている「紛失防止タグ」への規制も強化する方針。

ストーカー規制法では、警察署長などが加害者に付きまといなどの行為をやめるよう警告を出すことができる。ただ、被害者の申し出が必要なため、加害者の報復を恐れて対応を希望しなかったり、一時的な関係改善で取り下げられたりするケースもある。より重い行政処分の「禁止命令」は公安委員会の判断で出すことが可能で、２０１６年の法改正で警告も不要となったが、証拠収集などに時間を要する傾向があるとされる。

警察庁は相談内容が重大事案に発展する恐れがあると判断した場合、職権で警告できる新制度を検討。被害者の意向にかかわらず、迅速な対応を可能にすることで、事態のエスカレート防止につなげる考えだ。

また、無線で周囲のスマートフォンに信号を送り、位置を知らせる紛失防止タグの規制も検討している。不審な全地球測位システム（ＧＰＳ）機器が見つかったなどとするストーカー被害相談の中で、同タグに関するものは２４年、３７０件と前年から倍増。ただ、通信方式の違いから規制の対象外だった。

警察庁は法改正し、タグを持ち物に仕込むなどして、相手の同意なく位置情報を特定する行為を、ＧＰＳ機器と同様に規制対象とする考えだ。

警察庁＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]