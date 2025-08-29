無人機大量取得、「水際」を強化＝概算要求、防衛費８．８兆円と過去最大―「航空宇宙自衛隊」２６年度から

Newsfrom Japan

防衛省は２９日、２０２６年度予算の概算要求を発表した。無人機を大量に取得し、有人機と組み合わせた多層的沿岸防衛体制「シールド」を２７年度に構築すると打ち出し、関連経費１２８７億円を計上。総額は過去最大の８兆８４５４億円となった。宇宙での作戦能力向上に向け、２６年度に航空自衛隊を「航空宇宙自衛隊」に改組する。

無人機はウクライナや中東で大規模に投入され、防衛省は「戦争の様相を変えた」と受け止めている。シールドでは、沿岸部に侵攻してきた敵艦艇の迎撃、情報収集、レーダーサイトの防衛といった多様な用途の無人機を導入。一元的な管制システムの実証実験も進める。シールドを含め、無人機取得に計３１２８億円を積んだ。

敵の射程圏外から攻撃するスタンド・オフ防衛能力の整備には１兆２４６億円を確保した。音速の５倍以上で飛び、迎撃が困難な「極超音速誘導弾」の量産に着手。地上装置や開発・研究費を合わせ１０４７億円を盛り込んだ。射程距離を伸ばした「１２式地対艦誘導弾能力向上型」は２１６０億円を要求した。

概算要求に関する防衛省の会議で発言する中谷元防衛相＝２９日午後、同省

