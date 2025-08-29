地発型長射程弾、熊本・静岡配備へ＝空発型茨城、滑空弾は北海道・宮崎―防衛省、反撃能力の整備加速
Newsfrom Japan政治・外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
防衛省は２９日、長射程ミサイル「１２式地対艦誘導弾能力向上型」の地上発射型を２０２５～２６年度に陸上自衛隊の健軍駐屯地（熊本市）、２７年度に富士駐屯地（静岡県小山町）に配備すると発表した。艦艇発射型と航空機発射型は運用開始を１年前倒しし、２７年度に神奈川県と茨城県の基地に配置する。地対地ミサイル「島しょ防衛用高速滑空弾」は北海道や宮崎県の駐屯地に置く。
これらは相手部隊を遠方から排除する「スタンド・オフ・ミサイル」。いずれも国産で、中国などの軍事活動活発化を踏まえ、反撃能力（敵基地攻撃能力）の整備を加速させる。ただ、相手の攻撃目標となるリスクが高まるとの懸念も根強い。防衛省は２９日、関係自治体への説明を開始した。
１２式地対艦誘導弾能力向上型は１０００キロ程度の飛翔（ひしょう）が可能。熊本からは中国大陸沿岸部が射程圏に入る。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]