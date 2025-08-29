今年上半期の出生数３３万人＝３．１％減、過去最少を更新―厚労省

Newsfrom Japan

今年上半期（１～６月）の出生数は、前年同期比３．１％減の３３万９２８０人だったことが２９日、厚生労働省の人口動態統計（速報）で分かった。上半期として過去最少を更新し、４年連続で４０万人を下回った。改めて加速する少子化が浮き彫りとなった。

６月公表された２０２４年の日本人の出生数は初めて７０万人を割り、６８万６０６１人だった。今年下半期も上半期と同様のペースで推移すれば、年間でも最少を更新する可能性がある。

上半期の出生数は、昨年同期の３５万７４人から１万７９４人減少。婚姻数は２３万８５６１組で、昨年は２年ぶりに増加に転じていたが、今回は９９５２組減となった。一方、離婚数は９万３７５５組で４．１％減った。

死亡は２万４９９９人増の８３万６８１８人。出生数が死亡数を下回る自然減は４９万７５３８人と過去最大で、人口減少も続いている。

今回の速報は、国内の外国人や海外にいる日本人も含む。今後公表される確定数は国内の日本人だけが対象のため、出生数は速報よりさらに少なくなる。

新生児室（資料写真）

